Чрезмерный рост цен на уголь для населения - недопустим

Шавкат Мирзиёев отметил, что необходимо глубоко изучить потребности населения в разрезе каждого региона и при необходимости доставить дополнительные объемы сжиженного газа.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Президент Узбекистана провел 5 сентября также совещание по комплексной подготовке отраслей экономики и объектов социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период, сообщает официальный сайт президента страны.

Перед акционерными обществами "Узтрансгаз", "Худудгазтаъминот" поставлена задача завершить до 1 ноября текущего года капитальный ремонт и реконструкцию 93 километров газопроводов и 172 газораспределительных пунктов, сформировать резерв газа в подземных хранилищах. Указано на важность запуска новых компрессорных станций на предприятиях "Мубарекнефтегаз" и "Газлинефтегаздобыча".

В осенне-зимний сезон населению намечено доставить 245 тысяч тонн сжиженного газа. На совещании глава государства отметил, что необходимо глубоко изучить потребности населения в разрезе каждого региона и при необходимости доставить дополнительные объемы сжиженного газа.

Даны указания по введению в строй новых и модернизации существующих установок для получения пропан-бутановой смеси на Мубарекском газоперерабатывающем заводе, предприятиях "Газлинефтегаздобыча" и "Шуртаннефтегаз".

Ожидается, что в предстоящем сезоне потребность в электроэнергии вырастет на 11,5 процента по сравнению с прошлым годом. Министерствам энергетики и финансов, акционерному обществу "Узбекистон темир йуллари" поручено полностью обеспечить потребность населения в угле в осенне-зимние месяцы.

Отмечалась необходимость особого внимания недопущению чрезмерного роста цен на уголь для населения, в связи с чем следует применять льготы на перевозку.

На совещании обсуждено и состояние готовности сетей питьевого водоснабжения и теплоснабжения к осенне-зимнему сезону, за допускаемые недостатки в этой сфере серьезной критике подвергнута деятельность руководства Министерства жилищно-коммунального обслуживания и хокимиятов на местах. Им поручено ускорить и завершить в сжатые сроки работы по ремонту систем тепло- и водоснабжения, многоквартирных домов.