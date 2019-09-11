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Макет АЭС

Президент подписал закон о мирном атоме

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (48)
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Решение об отмене строительства ядерных объектов в Узбекистане может принимать только глава государства.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Президент подписал Закон "Об использовании атомной энергии в мирных целях" (№ ЗРУ–565, 09.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Как следует из документа, объекты использования атомной энергии могут находиться в государственной собственности или в собственности юридических лиц. Перечень таких объектов утверждается только президентом.

Также решение об отмене строительства ядерных объектов в Узбекистане может принимать только президент страны.

Граждане имеют право запрашивать и получать от соответствующих государственных органов информацию о безопасности ядерных установок и даже посещать их в ознакомительных целях.

Закон запрещает проведение несанкционированных собраний и других публичных мероприятий в зонах ядерной установки.

АЭС. Архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
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Также определен порядок ввоза и вывоза на территорию Узбекистана радиоактивных отходов. В частности, допускается ввоз в Узбекистан только вывезенных ранее радиоактивных отходов и продуктов переработки.

Первая в Центральной Азии атомная электростанция будет возведена в Джизакской области, недалеко от озера Тузкан. Проект рассчитан на возведение двух энергоблоков поколения "3+", в соответствии с проектом "АЭС-2006" мощностью 1,2 ГВт каждый. До конца года планируется завершить изыскательные работы и заключить контракт, а строительные работы на площадке начать в 2020-м. Реализовать проект намерены к 2028 году.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (48)
Теги:
законодательство, новый закон, закон, АЭС, атомная энергетика, Росатом, атомы



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