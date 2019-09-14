Ашраф Гани поблагодарил Мирзиёева за помощь Афганистану

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани поблагодарил руководство Узбекистана за помощь в транзите афганских грузов в Китай.
"Хочу выразить свою искреннюю благодарность своему большому другу президенту Шавкату Мирзиёеву за оказываемую поддержку народу и правительству Афганистана на пути восстановления и развития страны", — сказал Ашраф Гани на торжественном мероприятии по случаю запуска первого контейнерного поезда из Афганистана в Китай через территории Узбекистана и Казахстана. Его цитирует пресс-служба МИД РУз.
На мероприятии также присутствовали члены правительства страны, депутаты обеих палат парламента, представители общественно-политических, деловых кругов, а также дипкорпуса.
Министр транспорта Афганистана Яма Ярий отметил, что запуск этого поезда будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта в разы и при этом позволит сократить расходы на транспортировку грузов и сроки поставок.
Напомним, 5 сентября состав из 41 контейнера с полуобработанным камнем минерального талька отправился в Китай со станции Хайратон через Мост Дружбы – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Узбекистан и Казахстан.