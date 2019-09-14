Ашраф Гани поблагодарил Мирзиёева за помощь Афганистану

В Кабуле состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска первого контейнерного поезда из Афганистана в Китай через территории Узбекистана и Казахстана.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани поблагодарил руководство Узбекистана за помощь в транзите афганских грузов в Китай.

"Хочу выразить свою искреннюю благодарность своему большому другу президенту Шавкату Мирзиёеву за оказываемую поддержку народу и правительству Афганистана на пути восстановления и развития страны", — сказал Ашраф Гани на торжественном мероприятии по случаю запуска первого контейнерного поезда из Афганистана в Китай через территории Узбекистана и Казахстана. Его цитирует пресс-служба МИД РУз.

Ашраф Гани также заявил, что это "исторический день для Афганистана", становящегося на путь развития экспортоориентированной экономики.

На мероприятии также присутствовали члены правительства страны, депутаты обеих палат парламента, представители общественно-политических, деловых кругов, а также дипкорпуса.

Министр транспорта Афганистана Яма Ярий отметил, что запуск этого поезда будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта в разы и при этом позволит сократить расходы на транспортировку грузов и сроки поставок.

Напомним, 5 сентября состав из 41 контейнера с полуобработанным камнем минерального талька отправился в Китай со станции Хайратон через Мост Дружбы – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Узбекистан и Казахстан.