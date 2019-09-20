Вошел в положение: Узбекистан идет на уступки Афганистану в энергосфере

"Учитывая сложную ситуацию в Афганистане, первые два года мы договорились иметь более гибкий график поставки электроэнергии, чтобы не вводить афганскую сторону в сложную ситуацию и не заставлять их платить штрафы", - замминистра энергетики Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На пресс-конференции по итогам первого диалога министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев прокомментировал подписание договора с Афганистаном о поставке электроэнергии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Изначально планировалось сотрудничество на жестких условиях, придерживаясь так называемого формата "бери или плати", но затем, учитывая сложную ситуацию в Афганистане, мы существенно смягчили параметры партнерства – первые два года мы договорились иметь гибкий график поставки электроэнергии, чтобы не вводить афганскую сторону в сложную ситуацию и не заставлять их платить штрафы", - заявил чиновник.

Контракт между национальными электрическими сетями Узбекистана и энергокомпанией Афганистана уже подписан, он рассчитан на 10 лет. Объем поставки электрической энергии за этот период, согласно расчетам, таков: в первом году - 4,2 млрд киловатт часов, а начиная с третьего года эта цифра достигает 6 млрд киловатт часов ежегодно.

Соглашение, подчеркнул Шерзод Ходжаев, не сезонное, оно рассчитано на круглогодичную поставку электроэнергии.