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США предлагают Узбекистану использовать ресурсы американских банков

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Политика
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Подчеркнута возможность использования ресурсов американских финансовых институтов, в том числе вновь созданной Финансовой корпорации США по международному развитию с бюджетом 60 млрд долларов США.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и США в формате "С5+1", состоявшейся в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт МИД Узбекистана.

Абдулазиз Камилов встретился со спецпосланником МИД Норвегии
© Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
Абдулазиз Камилов встретился со спецпосланником МИД Норвегии

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по перспективам развития многостороннего взаимодействия в различных сферах, реализации совместных проектов, направленных на укрепление партнёрства.

Рассмотрены также вопросы сотрудничества в области региональной безопасности, укрепления охраны границ и поощрения приграничных связей, а также продвижения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в Центральной Азии.

США подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности каждой страны, а также сильному, процветающему и стабильному региону.

МИД Узбекистана
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В целях поддержки частного бизнеса подчеркнута возможность использования ресурсов американских финансовых институтов, в том числе вновь созданной Финансовой корпорации США по международному развитию (USIDFC) с бюджетом 60 млрд. долл.

Как было подчеркнуто, Узбекистан считает важным дальнейшее продвижение инфраструктурных, транспортно-коммуникационных, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей и выражает заинтересованность в привлечении содействия в деле преодоления последствий Аральской катастрофы.

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При этом особое значение придается активному вовлечению в региональные экономические процессы Афганистана, способного выступить в роли "наземного моста". Наша страна также поддерживает предоставление Афганистану статуса полноправного члена Рамочного соглашения между США и странами Центральной Азии по торговле и инвестициям (ТИФА) в ходе очередного заседания Совета ТИФА в Вашингтоне в октябре этого года.

Теги:
США, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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