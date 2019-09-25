Конгресс США запускает процедуру импичмента Трампа

Представители Демократической партии считают, что во время июльской беседы с президентом Украины Трамп пригрозил приостановить финансовую помощь Киеву, если не будет начато расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Демократы, контролирующие палату представителей Конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Основанием для такого шага за тринадцать месяцев до выборов, которые должны пройти 3 ноября 2020 года, стала якобы стремление Трампа использовать власти Украины для компрометации главного соперника в предстоящей гонке Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

Сам Трамп считает, что это очередная "охота на ведьм". Он категорически отрицает, что просил президента Украины Владимира Зеленского о чем-то незаконном, и обещает опубликовать запись беседы с ним в среду. Трамп утверждает, что позвонил, чтобы поздравить коллегу со вступлением в должность.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся в июле. Через два месяца несколько американских СМИ написали, что Трамп раскрыл в беседе с неким иностранным лидером какие-то секреты, затем стало известно, что это был Зеленский. Потом издания наконец сообщили, что Трамп пытался надавить на украинского лидера для начала расследования против сына Джо Байдена. В противном случае президент США, как утверждалось, грозил заморозить ежегодное выделение финансовой помощи Украине на обеспечение безопасности.

По убеждению Трампа, вся история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, сын которого, как он утверждает, замешан в коррупции на Украине.

За всю историю США ни один президент не был отрешен от должности сенатом. Всего же такие попытки предпринимались трижды — в отношении Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.