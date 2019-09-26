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Топор и бензопила

Власти планируют запретить вырубку всех деревьев до февраля 2020 года

© Sputnik / Константин Чалабов
Политика
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Новый проект постановления направлен на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия при осуществлении градостроительной деятельности.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды разработал проект постановления Кабмина "О дополнительных мерах по сохранению деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда". Документ опубликован на портале СОВАЗ.

Проект постановления направлен на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия при осуществлении градостроительной деятельности.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Пресс-служба ГД РФ
Нарбаева рассказала о введении моратория на вырубку деревьев
В частности, предлагается приостановить до 1 февраля 2020 года выдачу разрешений, а также действие ранее выданных разрешений на вырубку деревьев вне государственного лесного фонда.

Более того, с 1 января 2020 года порядок, в соответствии с которым вырубка, пересадка деревьев и кустарников, за исключением ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий, осуществляется по разрешению, выдаваемому хокимиятом района.

Выданные разрешения на вырубку, пересадку деревьев и кустарников подлежат размещению в однодневный срок на официальных сайтах хокимията.

Теги:
законодательство, постановление, Постановление, деревья



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