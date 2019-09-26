Власти планируют запретить вырубку всех деревьев до февраля 2020 года

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды разработал проект постановления Кабмина "О дополнительных мерах по сохранению деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда". Документ опубликован на портале СОВАЗ.
Проект постановления направлен на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия при осуществлении градостроительной деятельности.
Более того, с 1 января 2020 года порядок, в соответствии с которым вырубка, пересадка деревьев и кустарников, за исключением ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий, осуществляется по разрешению, выдаваемому хокимиятом района.
Выданные разрешения на вырубку, пересадку деревьев и кустарников подлежат размещению в однодневный срок на официальных сайтах хокимията.