Главы правительств стран ШОС проведут заседание Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В Ташкенте 1-2 ноября состоится заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом на 18-м совещании министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, рассказал министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.
Ранее планировалось провести совет 31 октября - 1 ноября.
Участники совещания планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.