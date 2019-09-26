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Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков

Главы правительств стран ШОС проведут заседание Ташкенте

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Совет глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества запланирован на 1-2 ноября.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В Ташкенте 1-2 ноября состоится заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом на 18-м совещании министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, рассказал министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Ранее планировалось провести совет 31 октября - 1 ноября.

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В ходе предстоящего мероприятия планируется рассмотреть вопросы реализации договоренностей, достигнутых на последних заседаниях руководителей и глав правительств государств ШОС, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.

Участники совещания планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.

Теги:
ШОС, ШОС



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