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Выборы президента Узбекистана

Эксперты по защите прав человека готовы посетить выборы в Узбекистане

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Генсек ОБСЕ высоко оценил предпринимаемые в Узбекистане меры по обеспечению свободы слова и приветствовал усилия руководства республики по проведению предстоящих в декабре парламентских выборов в условиях прозрачности и справедливости.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Нью-Йорке с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. В ходе беседы стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению и расширению двусторонних связей, сообщает МИД Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Генсек ОБСЕ высоко оценил предпринимаемые в Узбекистане меры по обеспечению свободы слова. Томас Гремингер приветствовал усилия руководства республики по проведению предстоящих в декабре парламентских выборов в условиях прозрачности и справедливости, в полном соответствии с международными демократическими стандартами.

"Бюро по демократическим институтам и правам человека готово впервые направить в страну полноценную делегацию в качестве международных наблюдателей", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

На встрече стороны рассмотрели и другие вопросы, связанные с укреплением отношений между Узбекистаном и ОБСЕ.

Теги:
МИД Узбекистана, БДИПЧ ОБСЕ, ОБСЕ, выборы



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