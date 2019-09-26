США ввели новые санкции против России

Вашингтон ввел новые санкции в отношении России. В список попали одна компания, трое граждан и пять судов.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Соединенные Штаты Америки вели ограничения против российской компании, троих граждан и пяти судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Минфина США.

В ведомстве заявили, что санкции введены за участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии".

Так, в список включена компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, как считают в министерстве, с компанией "Совфрахт", которая ранее находилась под санкциями.

"В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой", — говорится в релизе.

Под санкции попали суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".

Москва новые санкции США считает абсолютно неприемлемыми.

Напомним, в августе США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Шаг обусловили тем, что Москва, как утверждает Вашингтон, "не предоставила гарантий в рамках американского закона". Речь идет о законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", примененном в связи с инцидентом в Солсбери.