США: Узбекистан вернул более сотни семей боевиков и их детей

США на данный момент сосредоточены на том, как предоставить техническую поддержку и привлечь Центральную Азию в более широкую дискуссию о реинтеграции семей иностранных боевиков-террористов.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. США готовы обмениваться опытом со странами Центральной Азии в репатриации семей боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Центральноазиатские государства находятся на переднем крае в том, что касается вопроса реинтеграции семей иностранных боевиков, их жен и детей. Узбекистан также вернул более сотни, преимущественно супруг и членов семей. Казахстан принял обратно примерно 600 женщин и детей. Таджикистан вернул членов семей. Кыргызстан также изучает, какое количество ее граждан находится в Сирии и в Ираке", - сказала Уэллс.

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По ее словам, они сейчас сосредоточены на том, как предоставить техническую поддержку, привлечь Центральную Азию в более широкую дискуссию о реинтеграции семей иностранных боевиков-террористов.

Также Уэллс отметила, что в Казахстане вскоре пройдет конференция под эгидой Глобального форума по борьбе с терроризмом, и США рассчитывают, что другие страны региона примут в ней участие.

"Мы многому можем у них научиться относительно того, что они узнают по мере того, как возвращают людей и пытаются реабилитировать и реинтегрировать их", - заключила Уэллс.

Напомним, в июле в США отметили важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, экономического и социального восстановления Афганистана, вовлечении его в процессы регионализации в Центральной Азии.