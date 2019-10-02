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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 октября принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко

Мирзиёев обсудил с Матвиенко торгово-экономическое проекты двух стран

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко находится в Узбекистане с трехдневным государственным визитом. В ходе поездки она уже провела встречу с коллегами из Сената и Законодательной палаты Олий Мажлис, а также посетила некоторые социальные объекты.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в своей резиденции Куксарой спикера Верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко, которая находится в республике с госвизитом, передает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил гостью с переизбранием на пост руководителя Совета Федерации и пожелал плодотворной работы. По мнению узбекского лидера. двусторонние отношения между Москвой и Ташкентом вышли на новый качественный уровень по всем направлениям, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия.

Участники встречи обсудили план реализации реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, продвижение перспективных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической, агропромышленной и научно-технической сферах, а также расширении образовательного и культурно-гуманитарного обменов.

Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева
Sputnik
Матвиенко рассказала подробности визита Шавката Мирзиёева в Россию
Особое внимание было уделено углублению взаимодействия в рамках международных межпарламентских организаций.

Валентина Матвиенко пожелала успешного проведения предстоящих в этом году выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистан и местные органы представительной власти.

Ранее, в рамках Четвертого заседания узбекско-российского делового совета, а также на заседании межпарламентской группы было объявлено о том, что в начале 2020 года, предварительно в феврале, состоится государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию. По словам Валентины Матвиенко, в настоящее время готовится как минимум 12 двусторонних документов, которые будут подписаны в ходе готовящейся встречи. 

Теги:
Россия, Узбекистан, Торговля, Совет Федерации, Валентина Матвиенко, Шавкат Мирзиёев



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