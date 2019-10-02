Глава СФ России оценила возможность возвращения Узбекистана в ОДКБ

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко оценила возможность возвращения Узбекистана в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Такая возможность, безусловно, есть, ОДКБ всегда открыта для Узбекистана, — сказала Матвиенко журналистам. — Но вопрос этот не стоит сейчас в повестке дня. И в законодательстве Узбекистана прописаны нормы, которые пока не позволяют вступать в такого рода союзы".

Вместе с тем спикер Совфеда считает членство Узбекистана возможным.

"Я не исключаю, что, возможно, когда-то этот вопрос появится в повестке дня", — подчеркнула политик.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко находится в Узбекистане с трехдневным официальным визитом. В ходе поездки она уже провела встречу с коллегами из Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также посетила некоторые социальные объекты.

Кроме того, Матвиенко принял в своей резиденции Куксарой президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они обсудили план реализации реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, продвижение перспективных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической, агропромышленной и научно-технической сферах, а также расширении образовательного и культурно-гуманитарного обменов.

Особое внимание было уделено углублению взаимодействия в рамках международных межпарламентских организаций.