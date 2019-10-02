22:35 02 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)

Глава СФ России оценила возможность возвращения Узбекистана в ОДКБ

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (11)
52 0 0

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко находится в Узбекистане с трехдневным официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко оценила возможность возвращения Узбекистана в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Матвиенко: Мирзиёев поручил проработать присоединение Узбекистана к ЕАЭС
"Такая возможность, безусловно, есть, ОДКБ всегда открыта для Узбекистана, — сказала Матвиенко журналистам. — Но вопрос этот не стоит сейчас в повестке дня. И в законодательстве Узбекистана прописаны нормы, которые пока не позволяют вступать в такого рода союзы".

Вместе с тем спикер Совфеда считает членство Узбекистана возможным.

"Я не исключаю, что, возможно, когда-то этот вопрос появится в повестке дня", — подчеркнула политик.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко находится в Узбекистане с трехдневным официальным визитом. В ходе поездки она уже провела встречу с коллегами из Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также посетила некоторые социальные объекты.

Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева
Sputnik
Матвиенко рассказала подробности визита Шавката Мирзиёева в Россию
Кроме того, Матвиенко принял в своей резиденции Куксарой президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они обсудили план реализации реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, продвижение перспективных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической, агропромышленной и научно-технической сферах, а также расширении образовательного и культурно-гуманитарного обменов. 

Особое внимание было уделено углублению взаимодействия в рамках международных межпарламентских организаций.

Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (11)
Теги:
политика, безопасность, Узбекистан, Валентина Матвиенко, ОДКБ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Россия подарила Узбекистану поликлинику на колёсах
Россия подарила Узбекистану "поликлинику на колёсах" — видео
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино – афиша

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054