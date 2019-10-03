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Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото

Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото

УзА
Политика
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Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (15)
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В ходе визита в Бухару Матвиенко посетит комплекс Бахоуддина Накшбанди в Каганском районе, ознакомится с архитектурными памятниками.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, находящаяся в Узбекистане с официальным визитом, прибыла в Бухарскую область, сообщает УзА.

Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото
УзА
Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото

Ее встретили в Бухарском международном аэропорту председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото
УзА
Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото

В ходе визита Валентина Матвиенко посетит комплекс Бахоуддина Накшбанди в Каганском районе, ознакомится с архитектурными памятниками и другими достопримечательностями Бухары.

Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото
УзА
Валентина Матвиенко прибыла в Бухару - фото

Напомним, вчера Матвиенко принял в своей резиденции Куксарой Шавкат Мирзиёев.

Он поздравил гостью с переизбранием на пост руководителя Совета Федерации и пожелал плодотворной работы. По мнению узбекского лидера, двусторонние отношения между Москвой и Ташкентом вышли на новый качественный уровень по всем направлениям, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия.

Валентина Матвиенко пожелала успешного проведения предстоящих в этом году выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистан и местные органы представительной власти.

Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (15)
Теги:
фото, Встреча, Аэропорт Бухара, Бухара, Узбекистан, Узбекистан, Валентина Матвиенко



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