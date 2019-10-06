Узбекистан и Туркмения готовятся окончательно утвердить границы

По итогам переговоров делегаций двух стран в столице Каракалпакстана был подготовлен документ о демаркации оставшихся несогласованных участков. Принять соглашение планируется на заседании межпарламентской комиссии.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Представители Узбекистана и Туркмении подготовили документы по демаркации границы. Документ планируется утвердить на заседании межправительственной комиссии, сообщает МИД республики.

По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, с 30 сентября - 6 октября в Нукусе состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменией.

"В ходе мероприятия стороны провели считку нормативно-правовых и технических документов демаркации и договорились внести их на утверждение совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии", - говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам проведения аэрофотосъемочных работ на совместной границе. Соответствующий протокол подписали руководители делегаций в лице первого зампреда Госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкином Абдуллаевым и начальником предприятия №5 министерства обороны Туркмении Мамедом Мамедовым.

После развала СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными. Протяженность узбекско-туркменской границы составляет около 1 650 километров. Первый договор о демаркации отдельных участков Ташкент и Ашхабад подписали в 2000 году. Возобновить процесс согласования удалось лишь в 2017-м после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана.