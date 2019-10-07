Мирзиёеву передали "приветствия и добрые пожелания" от Рахмона

Президент Узбекистана в понедельник провел встречу с парламентской делегацией Таджикистана. Мирзиёев отметил, что этот визит — еще одно свидетельство укрепления отношений между странами.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 7 октября принял делегацию из Таджикистана во главе с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли* Шукурджоном Зухуровым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Зухуров поблагодарил узбекского лидера за радушный прием и передал ему приветствия и добрые пожелания от его таджикского коллеги Эмомали Рахмона. Мирзиёев отметил, что визит парламентской делегации Таджикистана — еще одно свидетельство укрепления отношений между странами.

Стороны отметили активное развитие сотрудничества между государствами в разных сферах: торговля, энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и других.

Зухуров пообещал, что парламент Таджикистана продолжит содействовать укреплению стратегического партнерства в интересах двух братских стран и народов. Также он пожелал успешного проведения парламентских выборов в Узбекистане.

Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут 22 декабря . Они будут проведены в соответствии с новым Избирательным кодексом. Впервые пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов.

Это демократическая партия "Миллий тикланиш", Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана. Теперь партии имеют право выдвигать кандидатов в 150 избирательных округах.

Сделать выбор предстоит более чем 20 миллионам избирателей, в том числе впервые — более чем двум миллионам юношей и девушек.

* Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли — нижняя палата (Палата Представителей) парламента Таджикистана.