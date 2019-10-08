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Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите СНГ

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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По итогам саммита планируется принять пакет документов, в том числе Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Президент Узбекистана 10-11 октября 2019 года примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Ашхабаде, сообщает сайт главы государства.

Планируется обсудить вопросы развития и укрепления многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также обменяться мнениями по международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

© Sputnik / Евгений Биятов
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По итогам саммита планируется принять пакет документов, в том числе Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве, Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.

В рамках участия в саммите СНГ Президент Узбекистана также проведет в Ашхабаде двусторонние встречи с главами ряда государств.

Теги:
Совет глав правительств СНГ, президент Узбекистана, Ашхабад, Узбекистан



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