Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Основные цели операции — очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции ВС страны на севере Сирии, которая получила название "Источник мира".

"Операция "Источник мира" ВС Турции совместно с (оппозиционной. — Прим. ред.) Свободной сирийской армией против (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"* на севере Сирии началась, — написал Эрдоган в Twitter. — Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие".

РИА Новости со ссылкой на сирийское Гостелевидение сообщает, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на севере страны. Кроме того, под удар попали деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции SDF в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

Телеканал Ikhbariya сообщает, что наблюдается отток беженцев из города Рас-эль-Айн.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

Вашингтон, в свою очередь, отказался участвовать в военной операции Анкары и объявил о выводе войск. Как подчеркнули представители арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил", тем самым США нарушили свои договоренности с курдскими формированиями.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно их содержать.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.