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Все пять партий Узбекистана сдали документы для участия в парламентских выборах

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (8)
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Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут 22 декабря.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Все пять официально действующих в Узбекистане политических партий представили в Центральную избирательную комиссию необходимые документы и подписные листы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ЦИК.

Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. В соответствии с избирательным законодательством республики, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии. Регистрация кандидатов заканчивается за тридцать пять дней до выборов.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии
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В Узбекистане официально зарегистрированы пять партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана.

Предоставленные партиями подписные листы пройдут проверку в ЦИК в течение пяти дней, после чего комиссия должна принять решение о допуске партий к участию в выборах, отметили в пресс-центре.

Для участия в выборах каждая партия должна собрать не менее 40 тысяч подписей избирателей. Количество подписей, собранных в одном административно-территориальном образовании страны (Республика Каракалпакстан, области или Ташкенте), не должно превышать 8% от требуемого количества.

Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, избиратели имеют право ставить подписи в поддержку одной или нескольких партий.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (8)
Теги:
документы, ЦИК Узбекистана, Узбекистан, выборы, парламентские выборы



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