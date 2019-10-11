18:30 11 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Снятие денежных средств в банкомате

Одобрен закон, регулирующий валютные операции в Узбекистане

CHANDAN KHANNA / AFP
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0

Документ предусматривает возможное введение ограничений на валютные операции на срок не более 1 года по соглашению с МВФ.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил новую редакцию закона "О валютном регулировании", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документ предусматривает возможное введение ограничений на валютные операции на срок не более 1 года по соглашению с МВФ.

"Новая редакция дополнена нормой о сроке действия валютных ограничений, который не может превышать одного года с момента их введения", - пояснили РИА Новости в комитете Сената по вопросам бюджета и экономических реформ.

© Sputnik / Михаил Почуев
ЦБ: частные пункты обмена валют навредят населению
В соответствии с новым требованием закона, по истечении установленного срока ограничение считается автоматически отмененным, его действие также может быть отменено полностью или частично досрочно.

Согласно закону, при определении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте будут использоваться исключительно рыночные механизмы.

Из документа следует, что юридические лица – резиденты в целях осуществления валютных операций вправе иметь в собственности валютные ценности и переводить в Узбекистан иностранную валюту в порядке, установленном законодательством.

Теги:
валютные операции, валютная реформа, валютный резерв, обмен валюты, сбыт валюты, курс валюты, валютчики, валюта



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Если бы не герб Узбекистана, то можно подумать, что это один из ближневосточных городов
На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана
Армения беспокоится: Трамп отреагировал на операцию в Сирии - видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054