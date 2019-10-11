Одобрен закон, регулирующий валютные операции в Узбекистане

Документ предусматривает возможное введение ограничений на валютные операции на срок не более 1 года по соглашению с МВФ.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил новую редакцию закона "О валютном регулировании", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документ предусматривает возможное введение ограничений на валютные операции на срок не более 1 года по соглашению с МВФ.

"Новая редакция дополнена нормой о сроке действия валютных ограничений, который не может превышать одного года с момента их введения", - пояснили РИА Новости в комитете Сената по вопросам бюджета и экономических реформ.

В соответствии с новым требованием закона, по истечении установленного срока ограничение считается автоматически отмененным, его действие также может быть отменено полностью или частично досрочно.

Согласно закону, при определении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте будут использоваться исключительно рыночные механизмы.

Из документа следует, что юридические лица – резиденты в целях осуществления валютных операций вправе иметь в собственности валютные ценности и переводить в Узбекистан иностранную валюту в порядке, установленном законодательством.