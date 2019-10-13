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Путин объяснил, почему Россия и США не могут наладить отношения

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Президент России дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Россия не имеет претензий к президенту США Дональду Трампу по поводу отношений между двумя странами, поскольку их нормализации мешает внутриполитическая повестка в Соединенных Штатах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Интервью президента РФ В. Путина газете Financial Times
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Мы знаем, все знаем, что и как говорит президент Соединенных Штатов господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор это не сделано", — сказал российский лидер в интервью телеканалам Al ArabiyaSky Nеws Arabia и RT Arabic

"Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", — отметил он.

В беседе с представителями арабских СМИ глава государства также рассказал, в частности, о своем видении ситуации на Ближнем Востоке, отношениях с международными партнерами и гонке вооружений.

Владимир Путин прибудет в Саудовскую Аравию 14 октября.

Теги:
политика, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин



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