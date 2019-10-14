20:45 14 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Визит президента Узбекистана в Баку

Шавкат Мирзиёев впервые прибыл с визитом в Азербайджан

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
147 0 0

Узбекский лидер совершит двухдневный визит, в ходе которого примет участие в седьмом заседании Тюркского совета, а также проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Баку. В аэропорту его встретил зместитель премьер-министра Азербайджана Якуб Эюбов, сообщает пресс-служба главы государства.

В эти дни в столице Азербайджана пройдет очередное заседание Совета тюркоязычных государств. Узбекистан принимает в нем участие впервые. Ранее в Баку уже прибыл министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, который назвал присоединение Узбекистана к Тюркскому совету вполне естественным процессом.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Камилов: вступление Узбекистана в Тюркский совет - естественный процесс
Основные мероприятия саммита запланированы на 15 октября. В рамках визита Шавкат Мирзиёев также проведет несколько двусторонних встреч.

Тюркский совет был создан в 2009 году по инициативе Турции. В него также входят Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, теперь к этом объединению присоединился и Узбекистан.

Теги:
Тюркский совет, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Азербайджан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова
Самые скандальные звезды Узбекистана - фотолента
"Спасибо, парни!": в Останкино поздравили российских футболистов - видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054