Шавкат Мирзиёев впервые прибыл с визитом в Азербайджан

Узбекский лидер совершит двухдневный визит, в ходе которого примет участие в седьмом заседании Тюркского совета, а также проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Баку. В аэропорту его встретил зместитель премьер-министра Азербайджана Якуб Эюбов, сообщает пресс-служба главы государства.

В эти дни в столице Азербайджана пройдет очередное заседание Совета тюркоязычных государств. Узбекистан принимает в нем участие впервые. Ранее в Баку уже прибыл министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, который назвал присоединение Узбекистана к Тюркскому совету вполне естественным процессом.

Основные мероприятия саммита запланированы на 15 октября. В рамках визита Шавкат Мирзиёев также проведет несколько двусторонних встреч.

Тюркский совет был создан в 2009 году по инициативе Турции. В него также входят Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, теперь к этом объединению присоединился и Узбекистан.