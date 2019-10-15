Встреча Мирзиёева и Эрдогана в Баку: какие темы обсудили президенты

Накануне президент Узбекистана прибыл в Азербайджан для участия в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев провел в Баку встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Утром 15 октября в Баку состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Турции поздравил узбекскую сторону со вступлением страны в Совет сотрудничества тюркоязычных государств и отметил, что это важный шаг для развития двусторонних связей и регионального взаимодействия.

Участники встречи обсудили вопросы продолжения конструктивного политического диалога, расширения практического взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и других. Кроме того, была подчеркнута важность поддержки совместных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний двух стран.

Напомним, накануне Мирзиёев прибыл в Азербайджан для участия в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

В сентябре прошлого года президент присутствовал на заседании Совета в Чолпон-Ате в качестве почетного гостя. Выступая на мероприятии, он отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.