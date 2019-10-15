Мирзиёев предложил провести бизнес-форум в Узбекистане

Президент республики предложил организовать совместные технопарки, инновационные стартап-компании и венчурные фонды, а также совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В столице Азербайджана Баку завершился седьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Для Узбекистана это было первое участие в качестве полноправного члена. Страна присоединилась к этой авторитетной международной структуре в этом году.

Республика Узбекистан ратифицировала Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Главная цель организации заключается в укреплении доверия и связей между братскими странами, развитии сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере, координации усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Все страны-участницы с удовлетворением восприняли вступление Узбекистана в Тюркский совет. Официальные лица и эксперты единодушно отметили огромный потенциал и значимость республики для организации.

Президент Узбекистана отметил, что приоритетной задачей страны является создание самых благоприятных условий для установления прямых, основанных на взаимопонимании и доверии связей между предпринимателями. В связи с этим предложил организовать совместные технопарки, инновационные стартап-компании и венчурные фонды, а также совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран.

С учетом того, что в настоящее время более 40 процентов населения государств-членов Совета составляет молодежь, Мирзиёев предложил для широкого вовлечения талантливой и образованной молодежи в предпринимательство учредить в рамках Тюркского совета Форум молодых предпринимателей и провести первое его заседание в следующем году в Узбекистане.

Глава государства подчеркнул важность реализации крупных транспортно-коммуникационных проектов, что создаст широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии, а также эффективного использования потенциала новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Выдвинуты практические предложения по расширению сотрудничества в области туризма.

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Президент Узбекистана отдельно отметил важность культурно-гуманитарного взаимодействия и предложил издать на родном языке каждой из стран Совета серию книг "Сокровищница тюркской литературы", в которую войдут лучшие образцы литературы наших народов.

По итогам переговоров приняты Декларация седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств и другие документы.