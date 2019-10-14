Камилов: вступление Узбекистана в Тюркский совет - естественный процесс

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов рассказал, с чем связано вступление республики в Тюркский совет и какие вопросы сотрудничества можно решать в этом формате.

Узбекистан впервые с момента образования Тюркского совета присоединился к этой организации. Для участия в очередном форуме прибыл не только глава МИД республики, но и президент страны Шавкат Мирзиёев.

По словам Абдулазиза Камилова, взаимодействие Узбекистана с другими членами Тюркского совета - вполне логичная и продуктивная стратегия.

"Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету - это естественный процесс. Между нашими странами очень много общего: история, традиции, культура, язык. Кроме того, есть и прагматический интерес, который включает в себя взаимодействие в торгово-экономической и транспортной сферах, а также в вопросах образования. В данном контексте включение нашей республики в это объединение вполне понятно", — подчеркнул министр.

Седьмое заседание Совета министров тюркоязычных государств проходит в столице Азербайджана Баку. Кроме того, с первым визитом в эту страну прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Теперь к ним присоединился и Узбекистан.