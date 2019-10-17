Президент посещает Сурхандарьинскую область

Руководитель страны сегодня утром отправился в Сурхандарьинский регион. В повестке его визита - ознакомление с ходом реализации социально-экономических реформ на местах.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Президент Республики Узбекистан отбыл в Сурхандарьинскую область для непосредственного ознакомления с ходом социально-экономических преобразований на местах и деятельностью промышленных предприятий, а также определения новых проектов.

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Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Напомним, в начале прошлого года пресс-служба Шавката Мирзиёева опубликовала видео из жизни президента, в котором рассказывается о его предыдущей поездке в Сурхандарью.

Этот ролик дает понимание рабочего графика главы Узбекистана.