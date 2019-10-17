Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область и по традиции начал поездку с посещения мавзолея Хакима Термизи, сообщает на официальном сайте.
"Была прочитана молитва с пожеланиями мира и благополучия нашему народу", - говорится в сообщении.
Также президент Узбекистана побеседовал с религиозными деятелями.
Они обсудили воспитание молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей, пропаганду истории страны и научно-духовное наследие наших великих предков.
Президент посещает Сурхандарьинскую область >>
Были даны указания по укреплению обстановки взаимного уважения и заботы в обществе, помилованию тех, кто по неведению сбился с правильного пути, а также усилению духовно-просветительской работы.
Напомним, в начале прошлого года пресс-служба Шавката Мирзиёева опубликовала видео из жизни президента, в котором рассказывается о его предыдущей поездке в Сурхандарью.
Этот ролик дает понимание рабочего графика главы Узбекистана.