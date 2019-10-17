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Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи

Сайт президента
Политика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеседовал с религиозными деятелями и обсудил важнейшие вопросы.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область и по традиции начал поездку с посещения мавзолея Хакима Термизи, сообщает на официальном сайте. 

"Была прочитана молитва с пожеланиями мира и благополучия нашему народу", - говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи
Сайте президента
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи

Также президент Узбекистана побеседовал с религиозными деятелями.

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи
Сайт президента
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи

Они обсудили воспитание молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей, пропаганду истории страны и научно-духовное наследие наших великих предков.

Президент посещает Сурхандарьинскую область >>

Были даны указания по укреплению обстановки взаимного уважения и заботы в обществе, помилованию тех, кто по неведению сбился с правильного пути, а также усилению духовно-просветительской работы.

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи
Сайт президента
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи

Напомним, в начале прошлого года пресс-служба Шавката Мирзиёева опубликовала видео из жизни президента, в котором рассказывается о его предыдущей поездке в Сурхандарью.

Этот ролик дает понимание рабочего графика главы Узбекистана.

Теги:
визит, Сурхандарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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