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Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье

Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье

Пресс-служба
Политика
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На предприятии установлено современное оборудование из Германии, Австрии, России и Китая, а его стоимость составляет 144 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью цементного завода в Джаркурганском районе Сурханадрьи "Сурхонцементинвест", сообщает пресс-служба президента.

Здесь установлено современное оборудование из Германии, Австрии, России и Китая.  

Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье

Общая стоимость проекта составляет почти 144 миллиона долларов, завершен его первый этап. После выхода на полную мощность завод будет производить 1,1 миллиона тонн и экспортировать 750 тысяч тонн цемента в год, примет на работу 1 125 человек. 

Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье

"У Сурхандарьинской области огромные экономические возможности. Здесь много подземных богатств, имеются почти все элементы таблицы Менделеева. Мы должны эффективно воспользоваться этим на благо нашего народа", - сказал Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье

В дальнейшем на заводе планируется организовать выпуск сухих строительных смесей, гидратированной извести, железобетонной продукции с привлечением более 12 миллионов долларов инвестиций. 

Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию промышленности, малого бизнеса и частного предпринимательства в области, улучшению систем питьевого водоснабжения и канализации, расширению производства и экспорта стройматериалов.

Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев посетил цементный завод в Сурхандарье

Ответственным лицам даны поручения по строительству 9-12-этажных домов в каждом районе области, развитию экономики Денауского района и организации в нем свободной экономической зоны, повышению экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности Сурхандарьи.

Президент посещает Сурхандарьинскую область >>

Напомним, вчера президент республики прибыл в Сурхандарьинскую область и по традиции начал поездку с посещения мавзолея Хакима Термизи.

 

Теги:
цементный завод, завод, Сурхандарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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