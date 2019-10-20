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Президент США Дональд Трамп

Трамп признался в симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Президент США указал на безумие бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп оценил в Twitter высказывания экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая в 2016 году тоже боролась за президентское кресло.

Она обвинила нескольких американских политиков в связях с РФ.

Хиллари Клинтон
© Sputnik / Никита Шохов
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Трамп напомнил, что Клинтон назвала члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии зеленых Джилл Стайн "российским агентом".

"Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!), — отметил президент Соединенных Штатов. — Хиллари сошла с ума!" 

Заявления Клинтон, о которых написал Трамп, были сделаны несколько дней назад в интервью подкасту Capmaign HQ. После этого претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила экс-госсекретаря в сознательной попытке очернить ее. Габбард также заявила, что Клинтон — олицетворение коррупции и разжигательница войны.

После проигрыша Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон неоднократно заявляла, что Джилл Стайн помешала ей одержать победу в ряде важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это было бы невозможно без "российского вмешательства".

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Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени безуспешно искали предполагаемые связи Трампа с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы. В результате никаких свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме, найдено не было.

Теги:
политика, США, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп



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