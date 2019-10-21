Генсек ШОС заявил о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Афганистане

При координирующей роли антитеррористической структуры ШОС только в 2018 году были пресечены на стадии подготовки свыше 360 преступлений террористического характера, нейтрализованы более 80 подпольных ячеек террористов, ликвидированы 67 боевиков.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Урегулирование конфликта в Афганистане - ключевой фактор установления стабильности в регионе, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, выступая на Сяншаньском форуме безопасности, передает РИА Новости.

Генсек: на долю стран ШОС приходится 40% изъятых в Евразии наркотиков >>

Он добавил, что ШОС вносит весомый вклад в решение этой задачи.

"Афганистан продолжает сохранять статус крупнейшего производителя и поставщика опиатов в мире, выручка от реализации которых является одним из основных источников финансирования терроризма", - добавил Норов.

Он также напомнил, что при координирующей роли антитеррористической структуры ШОС только в 2018 году были пресечены на стадии подготовки свыше 360 преступлений террористического характера, нейтрализованы более 80 подпольных ячеек террористов, ликвидированы 67 боевиков, в том числе десять главарей террористических групп.

Вместе с тем ШОС планирует ряд антинаркотических мероприятий совместно с АСЕАН и профильным управлением ООН, заявил Норов.

За последние пять лет совместными усилиями государств-членов организации было изъято свыше 40% наркотических веществ, обнаруженных на всей территории Евразии.

При этом, подчеркнул генсек, опыт ШОС в борьбе с незаконным оборотом наркотиков становится все более востребованным в региональном и международном контексте.