Парламентские выборы в РУз: за границей откроют 53 участка

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Для голосования граждан Узбекистана на парламентских выборах будет организовано 53 избирательных участка за границей, сообщили в пресс-службе ЦИК республики.
На предыдущих выборах в парламент, прошедших в декабре 2014 года, за пределами республики действовало 44 участка.
Отмечается, что в соответствии со статьей 10 Избирательного кодекса страны образование избирательных участков при дипломатических и иных представительствах республики, вопрос об их приписке к округу участков, образуемых за пределами страны, решается Центризбиркомом.
"На предыдущих выборах право голоса имели только те граждане, которые были зарегистрированы в консульских списках за границей. В этом году голосовать смогут и те, кого нет в списках. Им надо лишь связаться с нами", — заявил в ходе заседания председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов.
По официальным данным, за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек в настоящее время находится более 2,5 миллионов граждан страны, в том числе около 2 миллионов - в России.
В Узбекистане официально зарегистрированы пять партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана. Все они 15 октября были допущены к участию в выборах.