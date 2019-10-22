Парламентские выборы в РУз: за границей откроют 53 участка

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Для голосования граждан Узбекистана на парламентских выборах будет организовано 53 избирательных участка за границей, сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Речь идет об участках в России, странах СНГ, Бельгии, Польше, США, Германии и других.

На предыдущих выборах в парламент, прошедших в декабре 2014 года, за пределами республики действовало 44 участка.

Отмечается, что в соответствии со статьей 10 Избирательного кодекса страны образование избирательных участков при дипломатических и иных представительствах республики, вопрос об их приписке к округу участков, образуемых за пределами страны, решается Центризбиркомом.

"На предыдущих выборах право голоса имели только те граждане, которые были зарегистрированы в консульских списках за границей. В этом году голосовать смогут и те, кого нет в списках. Им надо лишь связаться с нами", — заявил в ходе заседания председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов.

По официальным данным, за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек в настоящее время находится более 2,5 миллионов граждан страны, в том числе около 2 миллионов - в России.

Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. В соответствии с избирательным законодательством страны, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии. Регистрация кандидатов заканчивается за тридцать пять дней до выборов.

В Узбекистане официально зарегистрированы пять партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана. Все они 15 октября были допущены к участию в выборах.