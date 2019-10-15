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Все пять партий Узбекистана допустили до выборов

Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (10)
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Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут 22 декабря.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Все пять зарегистрированных в Узбекистане политических партий допущены к участию в парламентских выборах, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

Десятого октября они представили в ЦИК необходимые документы и подписные листы. Затем, 11-14 числа, их проверили постоянно действующие члены Центризбиркома, эксперты-письмоведы министерств внутренних дел и юстиции, специалисты, представители институтов гражданского общества. В процессе также приняли участие уполномоченные представители политических сил.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии
В ЦИК утвердили положение о порядке предвыборной агитации
В итоге экспертная группа дала положительное заключение. Сегодня ЦИК приняла решение о выдаче политическим партиям разрешений для участия в выборах.

Очередные парламентские выборы в республике пройдут 22 декабря. В соответствии с избирательным законодательством страны, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии. Регистрация кандидатов заканчивается за тридцать пять дней до выборов.

В Узбекистане официально зарегистрированы пять партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (10)
Теги:
партия, парламентские выборы, выборы, ЦИК Узбекистана



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