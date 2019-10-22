22:59 22 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Флаги стран СНГ

МИД России оценил возможное введение единой визы в СНГ

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде выдвинул инициативу о создании общей визы для стран СНГ. По его мнению, данная мера позволит в разы увеличить турпоток.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании общей визы для стран СНГ. 

По словам Руденко, введение такого документа могло бы поспособствовать развитию деловых и туристических контактов стран Содружества с другими государствами.

Мавзолей Амира Тимура в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан и Казахстан создадут аналог российского "Золотого кольца"
"Тем не менее, нельзя не учитывать тот факт, что каждое из государств-участников СНГ осуществляет свою собственную визовую и миграционную политику, положения национальных законодательств наших стран в этой сфере далеко не всегда совпадают", — отметил заглавы МИД России.

Москва разделяет позицию Токаева о том, что данный вопрос должен быть, прежде всего, всесторонне изучен на экспертном уровне с задействованием всех компетентных ведомств, заявил Руденко.

По его словам, первым делом понадобится определить, какие страны заинтересованы в такой единой визе стран СНГ и готовы ли они идти на компромиссные решения в плане сближения миграционного законодательства.

"Важно также оценить объем работы, которую предстоит провести для введения таких общих виз, — отметил он. — Это большой и, увы, небыстрый путь, поэтому говорить о каких-либо конкретных сроках запуска подобного механизма сейчас пока преждевременно".

Напомним, Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании общей визы для стран СНГ во время заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. Он отметил, что пока в национальных визовых и миграционных режимах стран Содружества существуют значительные различия, которые создают неудобства для туристов, желающих посетить сразу несколько стран.

Теги:
МИД России, Россия, Казахстан, виза, СНГ, Касым-Жомарт Токаев, СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
США перебрасывают танки в Литву
К чему ведет незнание истории: военные США готовятся к долгой зиме в Литве
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054