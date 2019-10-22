МИД России оценил возможное введение единой визы в СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде выдвинул инициативу о создании общей визы для стран СНГ. По его мнению, данная мера позволит в разы увеличить турпоток.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании общей визы для стран СНГ.

По словам Руденко, введение такого документа могло бы поспособствовать развитию деловых и туристических контактов стран Содружества с другими государствами.

"Тем не менее, нельзя не учитывать тот факт, что каждое из государств-участников СНГ осуществляет свою собственную визовую и миграционную политику, положения национальных законодательств наших стран в этой сфере далеко не всегда совпадают", — отметил заглавы МИД России.

Москва разделяет позицию Токаева о том, что данный вопрос должен быть, прежде всего, всесторонне изучен на экспертном уровне с задействованием всех компетентных ведомств, заявил Руденко.

По его словам, первым делом понадобится определить, какие страны заинтересованы в такой единой визе стран СНГ и готовы ли они идти на компромиссные решения в плане сближения миграционного законодательства.

"Важно также оценить объем работы, которую предстоит провести для введения таких общих виз, — отметил он. — Это большой и, увы, небыстрый путь, поэтому говорить о каких-либо конкретных сроках запуска подобного механизма сейчас пока преждевременно".

Напомним, Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании общей визы для стран СНГ во время заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. Он отметил, что пока в национальных визовых и миграционных режимах стран Содружества существуют значительные различия, которые создают неудобства для туристов, желающих посетить сразу несколько стран.