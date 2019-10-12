Токаев: в СНГ может появиться свой "шенген" - видео

Президент Казахстана нашел способ привлечь туристов в страны СНГ. Касым-Жомарт Токаев предложил коллегам подумать над введением аналога европейского "шенгена" – "визы Содружества". Подробности - в видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании общей визы для стран СНГ во время заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

"У каждой страны Содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно пополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира", - заявил Токаев на саммите.

Он добавил в видео, что в настоящий момент в национальных визовых и миграционных режимах стран СНГ существуют значительные различия, которые создают неудобства для туристов, желающих посетить сразу несколько стран.

После этого Токаев в видео предложил рассмотреть введение на территории СНГ единого режима под условным названием "виза Содружества", действующего по принципу Шенгенского соглашения.

Президент Казахстана на видео отметил, что данная мера позволит увеличить в разы туристический поток.

Эксперты из стран СНГ будут прорабатывать этот вопрос.