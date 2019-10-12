Токаев: в СНГ может появиться свой "шенген" - видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании общей визы для стран СНГ во время заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
"У каждой страны Содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно пополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира", - заявил Токаев на саммите.
После этого Токаев в видео предложил рассмотреть введение на территории СНГ единого режима под условным названием "виза Содружества", действующего по принципу Шенгенского соглашения.
Президент Казахстана на видео отметил, что данная мера позволит увеличить в разы туристический поток.
Эксперты из стран СНГ будут прорабатывать этот вопрос.