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Президент РФ Владимир Путин

Киселев: Путин готовит себе преемника

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан

Гендиректор МИА "Россия сегодня" отметил, что поддержка действующим лидером страны своего преемника — "общемировая традиция".

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин готовит себе преемника, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника", — сказал Киселев.

По его мнению, любому ответственному политику необходимо обеспечивать преемственность власти.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" добавил, что поддержка действующим лидером страны своего преемника — "общемировая традиция". Такой политики придерживались экс-президент Франции Франсуа Оллан, который содействовал Эмманюэлю Макрону, а также бывший глава США Барак Обама, выступивший за Хиллари Клинтон.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин: слюнтяй не может стоять во главе государства
"Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы", — пояснил Киселев.

Срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Выборы нового российского лидера пройдут в марте.

Путин занимал пост президента РФ с 2000-го по 2008-й, затем до 2012 года он был премьер-министром страны. После выборов 4 марта 2012-го Путин вновь стал главой государства.

Ранее в интервью британскому изданию Financial Times он признался, что думает о преемнике с первого срока работы на посту главы государства.

При этом президент отмечал, что слюнтяй не может руководить Россией.

Теги:
власть, Президент, президент РФ, политика, МИА "Россия Сегодня", Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Россия



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