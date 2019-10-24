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Министерством обороны Узбекистана впервые будет проводиться испытание противовоздушной ракеты типа FD-2000

Минобороны впервые проведет испытание противовоздушной ракеты

Министерство обороны Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан

Испытание противовоздушной ракеты типа FD-2000 направлено на обеспечения безопасности воздушного пространства страны и производится в Узбекистане впервые.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Личный состав воинской части войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил, базирующейся на территории Кашкадарьинской области, участвуют в практическом испытании противовоздушной ракеты типа FD-2000 на полигоне "Кулкудук" в Навоийской области. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Министерством обороны Узбекистана впервые будет проводиться испытание противовоздушной ракеты типа FD-2000
Министерство обороны Узбекистана
Министерством обороны Узбекистана впервые будет проводиться испытание противовоздушной ракеты типа FD-2000
Мероприятие проходит согласно плану боевой подготовки на учебный период вместе с ответственными офицерами командования.

Следует отметить, что испытание противовоздушной ракеты типа FD-2000 направлено на обеспечения безопасности воздушного пространства страны и производится в Узбекистане впервые.

 

Теги:
Навоийская область, Узбекистан, Минобороны Узбекистана



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