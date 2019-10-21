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Разведчик во время прохождения полосы препятствий

Узбекские разведчики вновь стали лучшими на соревнованиях в горах Уэльса

© Sputnik / Ростислав Нетисов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Международные соревнования разведчиков прошли в Великобритании с 6 по 20 октября, в них приняли участие 120 команд из 38 стран. 

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Военные из Узбекистана во второй раз подряд стали победителями в международном соревновании разведчиков "Кембрийский патруль" в горах Уэльса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны республики.

Узбекские военнослужащие впервые приняли участие в этом состязании в 2017 году, тогда они заняли второе место. Однако спустя год стали победителями.

Военнослужащие команды армии Узбекистана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне в Алабино.
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Команда Минобороны РУз поделила первое место с военнослужащими из Великобритании. На втором — также британцы, а еще индийцы и французы, на третьем — снова британцы. Всего же в состязании приняли участие 120 команд из 38 стран.

Участники в полной боевой экипировке и без приборов навигации совершили 65-километровый марш в Кембрийских горах с грузом в 25 килограммов.

"Разведывательная группа Узбекистана на всех этапах показала лучшие результаты", — отметили в ведомстве.

В ходе марша участники преодолели различные препятствия, включая горные и водные преграды, провели разведку местности, вскрыли местоположение условного противника и провели операцию по его уничтожению, оказали первую медицинскую помощь условно пострадавшим, освободили и эвакуировали заложников; провели допрос военнопленного, а также отработали проведение засадных и антизасадных действий.

Теги:
Великобритания, Соревнования, военные, Узбекистан



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