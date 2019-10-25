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Танзила Нарбаева возложила цветы к памятнику Алишера Навои в Японии

Танзила Нарбаева возложила цветы к памятнику Алишера Навои в Японии

Сенат Олий Мажлиса
Политика
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Sputnik Узбекистан

Председатель сената Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с ректором университета, председателем попечительского совета, а также учеными и преподавателями.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Завершая официальный визит в Токио, Танзила Нарбаева посетила Университет "Сока" и возложила цветы к памятнику Алишера Навои, установленному на территории этого учебного заведения, сообщает Сенат Олий Мажлиса.

В рамках данного мероприятия были проведены переговоры с ректором университета Е. Баба, председателем попечительского совета Я. Таширо, учеными и преподавателями вуза.

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В ходе состоявшейся встречи обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования, совместных научных исследований, обмена опытом между высшими учебными заведениями Японии и Узбекистана.

Напомним, в августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил спикера сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву на должность национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду в Узбекистане.

Теги:
официальный визит, визит, Токио, Япония, Япония, Узбекистан, Узбекистан, Танзила Нарбаева



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