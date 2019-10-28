Узбекистан и Таджикистан согласовали проекты по демаркации границы

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан согласовали проекты документов по демаркации границы между странами, сообщает пресс-служба МИД.
В Душанбе состоялась встреча двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы. Приняты проекты нормативно-правовых и технических документов по границе и утвержден график встреч на 2020 год.
Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной.