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Пограничный столб. Таджикско-афганская граница.

Узбекистан и Таджикистан согласовали проекты по демаркации границы

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Sputnik Узбекистан

В Душанбе состоялась встреча двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан согласовали проекты документов по демаркации границы между странами, сообщает пресс-служба МИД.

В Душанбе состоялась встреча двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы. Приняты проекты нормативно-правовых и технических документов по границе и утвержден график встреч на 2020 год.

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Решение вопросов, связанных с обустройством границы между двумя странами, является одним из главных в повестке взаимоотношений Узбекистана и Таджикистана. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной.

Теги:
Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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