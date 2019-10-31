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Сотрудники Национальной гвардии Узбекистана

Что теперь имеют право делать сотрудники Нацгвардии Узбекистана

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Sputnik Узбекистан

Отныне сотрудники ведомства получили право производить досмотр вещей и задержание виновных по определенным статьям лиц.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Узбекистане теперь предусмотрены штрафы за невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Нацгвардии и противодействие выполнению им своего служебного долгa, сообщает "Норма.уз".

"Протокол об административном правонарушении в данном случае составляют органы Нацгвардии, дела по ним рассматриваются административными судами", - говорится в сообщении.

Также теперь административно наказуемо непринятие мер по выполнению письменных представлений Нацгвардии по устранению причин и условий правонарушений. 

Главное управление охраны МВД передано Национальной гвардии Узбекистана >>

Сотрудники ведомства получили право:

- доставлять правонарушителей, посягнувших на охраняемые объекты и другое имущество юрлиц, в органы Нацгвардии;

- производить административное задержание виновных по статьям 61, 185, 194 и 195, 198 и ч. 1 ст. 210 КоАО;

- производить личный досмотр и досмотр вещей.

Среди прочих поправок: отразили полномочия органа в профилактике правонарушений; запретили сотрудникам членство в политических партиях; подразделения охраны Нацгвардии освободили от уплаты налога на прибыль юридических лиц, а их услуги – от НДС.   

Теги:
новый закон, закон, Узбекистан, Узбекистан, нацгвардия



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