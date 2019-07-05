Главное управление охраны МВД передано Национальной гвардии Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Главное управление охраны Министерства внутренних дел Узбекистана и его территориальные подразделения переданы в Национальную гвардию, сообщает Министерство юстиции республики.

Основной задачей службы охраны является обеспечение охраны государственных объектов, имущества физических и юридических лиц на договорной основе.

Теперь цена на охранные услуги для организаций, финансируемых из государственного бюджета, устанавливается по согласованию с Министерством финансов, для других организаций - командиром Национальной гвардии самостоятельно.

Минюст напоминает, что сотрудник Службы охраны является представителем государственного органа и находится под защитой государства, а при исполнении служебных обязанностей подчиняется только непосредственному начальнику (командиру) и ответственному дежурному.

Напомним, что в марте этого года были подведены первые итоги реформы МВД.

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В Узбекистане внедряется сразу несколько программ по обеспечению общественной безопасности, прежде всего в столице и других крупных административных центрах страны. Один из проектов - "Безопасный город". Он направлен на улучшение криминогенной обстановки и повышение эффективности и оперативности правоохранительных органов.

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В рамках проекта "Безопасная столица" в обеспечении правопорядка принимают активное участие структуры прокуратуры, суды, Национальная гвардия, Союз молодежи Узбекистана, органы самоуправления. Кроме того, в Ташкенте внедрен порядок круглосуточной службы, к несению которой привлечено порядка 70% личного состава ГУВД. Это уже дает свои плоды — уровень преступности в городе снизился на 49,1%, а время прибытия экипажей МВД на место происшествия сократилось до 5-7 минут.