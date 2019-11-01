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Медведев отправляется в Узбекистан на встречу глав правительств стран ШОС

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Узбекистан

Особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в столице Узбекистана, а также проведет на его полях несколько отдельных двусторонних встреч, пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы правительства, особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства России в ШОС в 2019-2020 году. 

Медведев: Россия готова активно участвовать в транспортных проектах ШОС >>

Очередное заседание совета глав правительств ШОС пройдет в Ташкенте 1-2 ноября. Участие Медведева в этом мероприятии ранее анонсировала пресс-служба российского Кабмина. Сообщалось, что "участники встречи обсудят широкий круг вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС".

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017-м в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.

 

Теги:
политика, Политик, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, ШОС, ШОС, Дмитрий Медведев



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