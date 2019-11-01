Мирзиёев встретился с премьерами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

Аскар Мамин, Мухаммедкалый Абылгазиев и Кохир Расулзода прибыли в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Ташкенте встречи с премьер-министрами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Аскар Мамин, Мухаммедкалый Абылгазиев и Кохир Расулзода прибыли в столицу республики для участия в заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

Беседы с президентом Узбекистана прошли в дружественной и продуктивной атмосфере. Шавкат Мирзиёев отмечал динамичное развитие отношений между странами и подчеркивал высокий уровень партнерства.

Мамин, Абылгазиев и Расулзода поблагодарили узбекского лидера за теплый прием и передали ему наилучшие пожелания от его коллег из других стран.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода

Напомним, на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС планируется рассмотреть вопросы реализации договоренностей, достигнутых на последних заседаниях руководителей и глав правительств государств ШОС, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.

Участники мероприятия планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.

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