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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

Мирзиёев встретился с Медведевым в Ташкенте: о чем они говорили

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу прибыл в Узбекистан для участия в заседании Совета глав правительств государств — участников (ШОС).

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе главы государства.

Медведев прибыл в республику для участия в заседании Совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев встретился с премьерами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
В ходе встречи стороны отметили интенсивные контакты и конструктивный диалог, прежде всего на высшем уровне, которые помогли вывести сотрудничество между странами на беспрецедентно высокую ступень. 

Мирзиёев и Медведев положительно оценили развитие торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей.

"Осуществляются перспективные проекты в нефтегазовой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и других отраслях. Расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены, в том числе в области науки, образования и туризма", — говорится в публикации.

Кроме того, узбекский лидер и премьер-министр России обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Напомним, заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 2 ноября. В пятницу у российского премьера в столице Узбекистана запланирован еще ряд двусторонних встреч.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, политика, Дмитрий Медведев



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