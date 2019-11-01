Мирзиёев встретился с Медведевым в Ташкенте: о чем они говорили

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу прибыл в Узбекистан для участия в заседании Совета глав правительств государств — участников (ШОС).

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе главы государства.

Медведев прибыл в республику для участия в заседании Совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе встречи стороны отметили интенсивные контакты и конструктивный диалог, прежде всего на высшем уровне, которые помогли вывести сотрудничество между странами на беспрецедентно высокую ступень.

Мирзиёев и Медведев положительно оценили развитие торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей.

"Осуществляются перспективные проекты в нефтегазовой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и других отраслях. Расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены, в том числе в области науки, образования и туризма", — говорится в публикации.

Кроме того, узбекский лидер и премьер-министр России обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Напомним, заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 2 ноября. В пятницу у российского премьера в столице Узбекистана запланирован еще ряд двусторонних встреч.