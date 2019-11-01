Дмитрий Медведев прилетел в Ташкент

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ташкент, сообщает РИА Новости. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Медведев прилетел в столицу республики для участия в заседании Совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По пути до аэропорта премьеры двух стран обменялись парой фраз, а затем некоторое время переговорили в отдельной комнате в зале прилетов. Большая часть короткой беседы прошла в закрытом от прессы режиме.

© Sputnik / Александр Астафьев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Ранее сообщалось, что Медведев выступит на заседании Совета глав правительств стран ШОС, а также проведет на его полях несколько отдельных двусторонних встреч. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства России в ШОС в 2019-2020 году.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017-м в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.

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