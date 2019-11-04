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В Узбекистане проследят за исполнением законодательных актов

© sputnik Стас Этвеш
Политика
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Sputnik Узбекистан

Принято постановление Президента "О мерах по повышению эффективности исполнения актов законодательства на основе современных механизмов правового мониторинга".

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Внедрена система осуществления правового мониторинга исполнения законодательных актов, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Принято постановление Президента "О мерах по повышению эффективности исполнения актов законодательства на основе современных механизмов правового мониторинга".

Согласно документу, внедрена система осуществления правового мониторинга исполнения нормативно-правовых актов. Главная цель такого мониторинга - создание единой практики исполнения нормативно-правовых актов, обеспечение их соответствия законам и международным обязательствам Узбекистана.

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Мониторинг осуществляется органами государственного управления по нормативно-правовым актам, являющимся предметом регулирования в пределах их компетенции. Министерство юстиции определено специальным уполномоченным органом по координации деятельности органов государственного управления в сфере осуществления правового мониторинга.

Процессы, связанные с осуществлением правового мониторинга, проводятся на специальной электронной площадке, создаваемой в Единой электронной системе разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов.

Теги:
Законопроект, новый закон, закон



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