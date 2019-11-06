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Выборы президента Узбекистана

Узбекистанцы смогут проголосовать в Москве на выборах в Олий Мажлис

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Sputnik Узбекистан

В РФ участки будут открыты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik, Мария Науменко. В Посольстве Узбекистана в Москве организуют избирательный участок номер 31 для голосования граждан республики на парламентских выборах.

Об этом сообщил советник по политическим вопросам Посольства Узбекистана в РФ Закир Заитов в ходе брифинга в диппредставительстве, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Жители Узбекистана
© Flickr / stefan_fotos
Более трети узбекистанцев не знает о том, что скоро выборы - соцопрос

Более того, в случае большого количества избирателей, вдали от избирательного участка могут быть организованны места для досрочного голосования, уточнил Заитов.

Узбекистанцы для участия в голосовании могут обратиться в избирательные участки при диппредставительствах за рубежом или зарегистрироваться на официальном сайте МИД Республики. Ранее принять участие в голосовании могли лишь те граждане, которые прошли официальную регистрацию в консульском представительстве.

В настоящее время посольства и генконсульство Узбекистана в РФ формируют список избирателей из числа граждан, которые временно или постоянно проживают в России.

В РФ участки будут открыты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
© Sputnik /
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане
Выборы в законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши состоятся 22 декабря 2019 года. В избирательной кампании участвуют пять партий: демократическая партия "Миллий тикланиш", "Народная демократическая партия", Движение предпринимателей и деловых людей - "Либерально-демократическая партия Узбекистана", Социально-демократическая партия "Адолат" и "Экологическая партия Узбекистана".

Мониторинг парламентских выборов в Узбекистане будут осуществлять около 300 наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Кроме того, на выборах будут работать делегации наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества и стран-участниц СНГ. В посольстве отметили, что заявки на присутствие на выборах подали представители 50 стран.

Теги:
Посольство Республики Узбекистан в РФ, посольство, Москва, парламентские выборы, выборы



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