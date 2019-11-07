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Президент Республики Узбекистан принял руководителей спецслужб стран СНГ

Мирзиёев принял руководителей спецслужб стран СНГ

© Пресс-служба Президента
Политика
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Sputnik Узбекистан

Подчеркнуто, что дальнейшее укрепление практического сотрудничества в области обеспечения безопасности является одним из приоритетов председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана принял глав делегаций – участников ташкентского заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба главы государства.

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Приветствуя гостей, Мирзиёев отметил придаваемое в Узбекистане важное значение расширению многоплановых отношений в рамках СНГ, в том числе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Подчеркнуто, что дальнейшее укрепление практического сотрудничества в области обеспечения безопасности является одним из приоритетов председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 году.

Особое внимание было уделено необходимости продолжения тесного взаимодействия между спецслужбами стран СНГ, в том числе оперативного обмена информацией и проведения совместных мероприятий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

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Отмечена важность консолидации усилий в борьбе с киберпреступностью, в противодействии использованию Интернета и других информационно-коммуникационных технологий в целях пропаганды насилия и радикальных взглядов.

В ходе встречи были также рассмотрены другие актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Теги:
Ташкент, СНГ, спецслужбы, Узбекистан, Президент



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