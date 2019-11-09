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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Глава МИД Узбекистана в воскресенье начинает свой визит в Брюссель

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан

В программу визита также включены двусторонние встречи и переговоры с руководителями европейских комиссий, парламента и других органов ЕС.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с визитом Брюссель 10-13 ноября, он примет участие в очередном заседании совета сотрудничества с ЕС, сообщает МИД.

"Делегация республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит Брюссель для участия в 15-м заседании Совета сотрудничества "Узбекистан-Евросоюз" 10-13 ноября", - говорится в сообщении.

В программу визита также включены двусторонние встречи и переговоры с руководителями европейских комиссий, парламента и других органов ЕС.

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Напомним, Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ в Ашхабаде 10 октября.

Теги:
Брюссель, Брюссель, Узбекистан, Узбекистан, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов



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