Элдор Туляков: клуб "Валдай" в Самарканде - знаковое событие

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Элдор Туляков рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, что экономическое развитие республики сейчас происходит не только внутри страны, но и за ее пределами.
Так как основные принципы для Узбекистана сейчас - открытость и прозрачность, это не может не заинтересовать многие страны по всему миру. Не стала исключением и РФ, с которой сотрудничество сложилось уже давно.
"Наши страны многое связывает, в том числе и общее прошлое", - отметил Туляков.
По его словам, данное мероприятие в Узбекистане - знаковое событие, так как в таком формате российские и узбекские эксперты собрались впервые. И главное, что оба государства такую инициативу поддерживают.
Эксперт отметил, что многие предложения вырабатываются именно экспертами, зачастую они рассмотривают нынешнюю ситуацию и дальнейшие перспективы сотрудничества, учитывая экономические интересы обеих сторон.
Узбекистану на данный момент важны передовые технологии для развития производства, культуры и образования.
"Мы все знаем, как ценится в мире уровень российского образования в области физики и математики. Именно поэтому в Узбекистане сейчас открыты филиалы многих российских вузов. Россия - лидер по количеству иностранных учебных заведений, открытых в Узбекистане", - отметил депутат.
На мероприятии успели поговорить и об интеграции республики в разные международные сообщества. В свою очередь Узбекистан заинтересован, чтобы доля промышленности в ВВП увеличилась. Сейчас в стране развивают машиностроение, горно-металлургическую отрасль, модернизируют заводы и фабрики. Помощь в модернизации и внедрении новых технологий может оказать РФ.
Туляков рассказал, что нельзя забывать и о безопасности страны и региона.
"Каждый раз, когда Узбекистан говорит о безопасности страны, мы затрагиваем вопросы мира в соседних государствах, в том числе и в Афганистане", - уточнил депутат.
Стратегическое планирование во всех сферах развития очень значимо для Узбекистана. Страна изучает передовой зарубежный опыт по разным направлениям, прежде чем осуществлять законодательные реформы или совершенствовать практику.
"А дискуссии в рамках клуба "Валдай", считаю, должны послужить выработке предложений, которые лягут в основу долгосрочного планирования, особенно в части узбекско-российских отношений", - заключил Элдор Туляков.