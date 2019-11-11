Элдор Туляков: клуб "Валдай" в Самарканде - знаковое событие

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Элдор Туляков рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, что экономическое развитие республики сейчас происходит не только внутри страны, но и за ее пределами.

Так как основные принципы для Узбекистана сейчас - открытость и прозрачность, это не может не заинтересовать многие страны по всему миру. Не стала исключением и РФ, с которой сотрудничество сложилось уже давно.

"Наши страны многое связывает, в том числе и общее прошлое", - отметил Туляков.

По его словам, данное мероприятие в Узбекистане - знаковое событие, так как в таком формате российские и узбекские эксперты собрались впервые. И главное, что оба государства такую инициативу поддерживают.

Эксперт отметил, что многие предложения вырабатываются именно экспертами, зачастую они рассмотривают нынешнюю ситуацию и дальнейшие перспективы сотрудничества, учитывая экономические интересы обеих сторон.

Узбекистану на данный момент важны передовые технологии для развития производства, культуры и образования.

"Мы все знаем, как ценится в мире уровень российского образования в области физики и математики. Именно поэтому в Узбекистане сейчас открыты филиалы многих российских вузов. Россия - лидер по количеству иностранных учебных заведений, открытых в Узбекистане", - отметил депутат.

На мероприятии успели поговорить и об интеграции республики в разные международные сообщества. В свою очередь Узбекистан заинтересован, чтобы доля промышленности в ВВП увеличилась. Сейчас в стране развивают машиностроение, горно-металлургическую отрасль, модернизируют заводы и фабрики. Помощь в модернизации и внедрении новых технологий может оказать РФ.

Туляков рассказал, что нельзя забывать и о безопасности страны и региона.

"Каждый раз, когда Узбекистан говорит о безопасности страны, мы затрагиваем вопросы мира в соседних государствах, в том числе и в Афганистане", - уточнил депутат.

Также важна и информационная безопасность. Нужно сообща реагировать на новые вызовы современного мира.

Стратегическое планирование во всех сферах развития очень значимо для Узбекистана. Страна изучает передовой зарубежный опыт по разным направлениям, прежде чем осуществлять законодательные реформы или совершенствовать практику.

"А дискуссии в рамках клуба "Валдай", считаю, должны послужить выработке предложений, которые лягут в основу долгосрочного планирования, особенно в части узбекско-российских отношений", - заключил Элдор Туляков.